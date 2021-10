Dina Tersago bezorgt Andy Peelman de schrik van zijn leven

Ze zeggen dat mensen via hypnose verlost kunnen worden van overtollige kilo’s, verslaving of fobieën. En over dat laatste weet Andy alles. Uit vorig seizoen bleek namelijk dat hij een gigantische angst heeft voor spinnen. Dina neemt de proef op de som en confronteert hem met zijn grootste angst... Al kan de nietsvermoedende Andy daar allesbehalve mee lachen… “Dat vind ik echt niet tof, ik kan daar echt niet mee om. Dit is het ergste wat je mij kan aandoen”, klinkt het. Na een angstwekkende confrontatie is het tijd voor de echte test: Andy laat zich onder hypnose brengen om uit te zoeken of hij voor eens en altijd verlost kan geraken van zijn spinnenfobie.