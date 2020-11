Dina doet de test: zorgt een dieper decolleté voor een dikkere portemonnee?

TV Dina Tersago onderzoekt samen met Andy Peelman de waarheid achter urban legends: “Andy wordt nog steeds heel erg onderschat”

3 november Blijft champagne bruisend als er een lepeltje in de fles zit? Is geeuwen aanstekelijk? Is zigzaggen in de file nu echt sneller? Andy Peelman (37) en Dina Tersago (41) zoeken het uit in 'Ze zeggen dat', hun eerste wapenfeit als televisieduo. Er was meteen een klik, vertellen ze. Ook naast de camera. “Als corona er niet was geweest, hadden we al dertig keer afgesproken.”