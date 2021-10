Dina bezorgt Andy de schrik van zijn leven in ‘Ze Zeggen Dat’: “Verdomme, dat vind ik echt niet tof”

TV Over en out voor Mr. Big? Nieuwe liefde voor Carrie in ‘And Just Like That ...’

21 oktober Het ziet er slecht uit voor de toekomst van Mr. Big (Chris Noth) uit ‘Sex and the City’. Op de set van ‘And Just Like That ...’, het vervolg op de populaire HBO-reeks die bij ons op Streamz uitgezonden zal worden, beleefde Carrie Bradshaw (gespeeld door Sarah Jessica Parker) een intiem moment met een nieuwe man, gespeeld door Jon Tenney.