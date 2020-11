Dimitri Vegas & Like Mike denken al aan vervolg documentaire

"Er zijn nog geen concrete plannen, maar we hebben er met Eric al wel over gesproken. Een vervolg zou interessant kunnen zijn om de mensen een concreter beeld van onze leefwereld te geven", zegt Dimitri Vegas. "Niemand had verwacht dat we na drie maanden filmen plots niet meer zouden gaan touren, er geen Tomorrowland zou plaatsvinden of we geen shows op Ibiza zouden geven", vervolgt Vegas. "Al hebben we met deze documentaire natuurlijk wel een stukje geschiedenis in beeld kunnen brengen. (lachje) De insteek van een vervolg zou kunnen zijn hoe we ons leven, net als de rest van de wereld, hervatten na corona - wanneer, dat weet niemand. Maar nogmaals, concreet is er nog niks afgesproken." Wel wordt er gekeken om de documentaire buiten België te kunnen verspreiden, zodat ook de internationale fans - van Azië tot Amerika - een blik achter de schermen kunnen werpen.