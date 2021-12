Dieter Coppens werkt met mensen met jongdementie in ‘Restaurant Misverstand’: “Ik heb Alzheimer van heel dichtbij meegemaakt”

TV Kürt Rogiers presen­teert knik­kershow ‘Marble Mania’

In Nederland was het een ware sensatie, en binnenkort waait de knikkershow ‘Marble Mania’ ook over naar onze contreien. Intussen is ook bekend wie het programma op VTM zal presenteren: Kürt Rogiers zal de show in goede (knikker)banen leiden. Dat was zaterdagavond te zien in de slotaflevering van ‘K3, een nieuw begin’.

18 december