Dieter Coppens opent restaurant met mensen met jongdementie: “Na de opnames in tranen naar huis”

Zit er al zout in de soep? Naar welke tafel moeten de gasten? Wat was hun bestelling? Hébben ze al besteld? U krijgt er een idee van. Een restaurant runnen als je geheugen een vergiet is, is niet bepaald evident. Toch wagen acht deelnemers tussen 46 en 64 er zich aan, en ze doen dat onder vleugels van topchef Seppe Nobels (39) in de keuken en maître ad interim Dieter Coppens. Een hele onderneming voor mensen met jongdementie, vertelt die laatste, al zijn er voor alles trucjes. “Op de toog had ik plakband gekleefd tussen het bruis- en plat water en op de plateaus zorgde ik dat de cocktails en de mocktails van elkaar gescheiden waren. Er waren wel notitieblokjes voor de obers en serveuses, maar vaak gaat schrijven ook al moeilijk. Gelukkig helpt voortdurende herhaling om het geheugen te trainen en kwam er op de duur meer routine, iets wat de medewerkers een mentale boost gaf.”