Dieter Coppens gaat met jongdementerenden aan de slag in ‘Restaurant Misverstand’: “Ik heb Alzheimer van heel dichtbij meegemaakt”

Volgend voorjaar opent Dieter Coppens op Eén de deuren van ‘Restaurant Misverstand’. Het is het eerste restaurant in ons land waar de keukenbrigade en het bedieningspersoneel tussen 46 en 64 jaar is, de diagnose jongdementie kreeg én de zekerheid heeft dat niemand zal worden afgeserveerd. ‘Restaurant Misverstand’, een tv-format dat eerder ook al werd uitgerold in Engeland en Nederland, wil immers wat doen aan het misverstand over jongdementie. Vaak botsen patiënten met deze diagnose op onbegrip, moeten ze verplicht stoppen met werken. Daar wil gastheer Dieter Coppens — die met zijn tv-reeks ‘Down The Road’ eerder al straffe avonturen beleefde met jongeren met het syndroom van Down — met dit nieuwe programma verandering in brengen. De reeks wil laten zien hoe groot de invloed van de ziekte wel is bij de naar schatting bijna 7.000 Vlamingen die jongdement zijn en bij wie het geheugen, spraak en vaardigheden langzaam achteruitgaan. De buitenwereld weet vaak ook niet hoe ze met mensen met dementie moet omgaan of wat de ziekte eigenlijk inhoudt.