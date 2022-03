Dieter Coppens en acht mensen met jongdementie openen op 16 maart de deuren van ‘Restaurant Misverstand’

Natuurlijk zal niet alles van een leien dakje lopen, want geen enkele medewerker heeft al ervaring in de horeca. Maar fouten maken kan in dit restaurant geen kwaad. Er is ook ruimte voor verdriet en bovenal vinden ze steun en begrip bij elkaar, bij Dieter, bij chef-kok Seppe Nobels en bij experte Anouck de Bruijn van het Regionaal Expertisecentrum Dementie in Antwerpen. Nobels heeft zijn sporen trouwens al verdiend als sociaal ondernemer met onder meer zijn project Instroom, een restaurant op het Antwerpse Eilandje waar de keukenbrigade bestaat uit anderstalige nieuwkomers. Seppes grootvader had ook dementie en de chef is dan ook trots dat hij aan het roer staat in ‘Restaurant Misverstand’.