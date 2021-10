Diede is de topfavoriete in ‘K2 Zoekt K3’, maar: “Onderschat de mening van Hanne en Marthe niet”

TVZe kwam, ze zag, ze veroverde de eerste stoel. Wie Diede van den Heuvel (21) aan het werk zag in ‘K2 Zoekt K3’, kan niet anders dan concluderen dat ze geknipt is als collega van Hanne en Marthe. Met een monsterscore van maar liefst 418 punten lijkt het bootcamp van komende zaterdag voor de Nederlandse zangeres haast overbodig. “Toen ik aan mijn vrienden en familie vertelde dat ik me had ingeschreven, was niemand verbaasd.”

Gordon vond haar auditie op ‘Lollypopland’ de beste, Samantha zou er geld op inzetten dat Diede het nieuwe K3'tje wordt en ook Hanne en Marthe reageerden enthousiast. Mooie woorden, die bij het publiek niet in dovemansoren vielen. Zij beloonden de Nederlandse zangeres met 418 punten, waardoor ze op de eerste stoel belandde en Remi - tot aan de vierde auditieronde de onbetwiste nummer één - van z’n toppositie wipte. “Ik had dat totaal niet verwacht”, klinkt het. “Op voorhand had ik best wel schrik voor wat Gordon zou zeggen, omdat hij zoveel showbizzervaring heeft. Ik had me erop voorbereid dat hij niet al te enthousiast zou zijn, maar het omgekeerde bleek waar. Voorts herinner ik me weinig van dat moment omdat ik zo overdonderd was.”

Nochtans lijkt het wel alsof Diede in de wieg is gelegd om het nieuwe K3'tje te worden. “Ik ben al van kindsbeen af een gigantisch grote fan van de groep”, klinkt het enthousiast. “En ik zing, dans en acteer al net zo lang. Ik deed alles wat de K3tjes doen al in m’n vrije tijd, als hobby. Ik werk bovendien in een kinderopvang, waardoor ik ervaring heb met het doelpubliek van K3. Toen ik dus hoorde dat Klaasje ermee zou stoppen en dat er een nieuw groepslid werd gezocht, zag ik mijn kans schoon. Want eerlijk? Een plekje in de groep is echt mijn allergrootste droom. Toen ik aan mijn vrienden en familie vertelde dat ik me had ingeschreven, was niemand verbaasd. Integendeel. Ze zeiden allemaal dat het iets voor mij zou zijn.”

Hanne en Marthe overtuigen

Diede beseft dat ze veertien straffe concurrenten zal moeten uitschakelen, wil ze haar levensdroom in vervulling laten gaan. “Ik weet wat ik kan, maar de andere deelnemers zijn niet min. Hen onderschatten zou dom zijn”, klinkt het nuchter. “Daarnaast mag je ook de mening van Hanne en Marthe niet onderschatten. Zij moeten kiezen voor de persoon die het beste bij hen past. Je moet daar realistisch in zijn: de kans dat ik dat niet ben, bestaat. Maar ik ga er alles aan doen om hen te overtuigen dat ik de beste keuze ben.”

Naast haar powerstem heeft Diede in ieder geval haar looks mee. Zo vergeleek presentator Kürt Rogiers (50) de Nederlandse nachtegaal met ‘onze’ Laura Tesoro. “Ik hoorde dit ondertussen al meerdere malen”, aldus Diede. “De eerste keer dat die opmerking gemaakt werd, had ik niet echt idee wie ze was. Ondertussen weet ik dat het een Belgische zangeres is, en vind ik het een mooi compliment. Ik bedoel maar: ‘t is niet alleen een knappe vrouw, ze zingt bovendien ontzettend goed.”

