“Die oudere mensen hebben geen respect”: coaches van ‘The Voice’ roddelen over collega’s

TV Emma Bale ontroert in het Frans en Cleymans en Van Geel zorgen voor een feestje in tweede ‘Liefde voor Muziek’

23 februari Voor Tourist LeMC was het vanavond dubbel feest in ‘Liefde voor Muziek’. Zo stonden niet alleen zijn nummers centraal, maar werd hij door zijn collega’s ook extra in de bloemetjes gezet voor zijn 36ste verjaardag. Cleymans en Van Geel zorgden met hun cover van ‘En Route’ voor een mini-feestje, maar in de tweede aflevering van het populaire VTM-programma was er ook plaats voor enkele ingetogen nummers.