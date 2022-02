“Die internetvideo van Schorpioen heeft haar de das omgedaan”: onze man speurt mee naar 'The Masked Singers’

TVGeen aimabele robotjes meer in ‘The Masked Singer’. Geen immer vrolijk springende ‘Papegaai’ meer sinds vorige aflevering. Het gaat dus hard in het best bekeken VTM-programma in tijden. Inmiddels zijn er nog maar zes levende maskers in de running. Nog steeds maakt ‘Miss Poes’ ontzettend veel kans om de wedstrijd te winnen. Of steekt ‘Ridder’ daar een zwaardje voor? Wij zetten alle hints en juiste pistes op een rij, luisterden naar veel muziek en geven elke week onze prognose. “Het opwarmfilmpje van Konijn hakte de knoop door, en wij denken dat vanavond iemand jaloers zal zijn bij dat huwelijksaanzoek.”