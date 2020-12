Deze wereldberoemde sterren werden ontmaskerd in finale Amerikaanse The Masked Singer

In de finale van gisteravond belandde de Krokodil op de derde plek. Was de gekke roze krokodil nu Nick Lacey, die ooit in boyband 98 Degrees zat? Of Backstreet Boy Howie Dorough? De juryleden zaten dicht in de buurt, maar alleen model/actrice Jenny McCarthy had het goed: het was Backstreet Boy Nick Carter.

Daarna viel de Champignon af. In het pak zat de voor een Grammy genomineerde zanger Aloe Blacc, een naam die bij velen misschien niet direct een belletje doet rinkelen. Toch heeft hij wereldhits op zijn naam staan, want hij zingt op Avicii’s ‘Wake Me Up’ en SOS. Twee juryleden raadden het goed: Pussycat Dolls-zangeres Nicole Scherzinger en zanger Robin Thicke.



Als winnaar kwam de Zon uit de bus. Maar wie zat er nou in dat goudkleurige pak? Zangeres en actrice Mandy Moore misschien, of toch zangeres Katherine McPhee? Het bleek LeAnn Rimes, die in 2000 een monsterhit scoorde met het nummer ‘Can’t fight the moonlight’, de soundtrack van de film ‘Coyote Ugly’. Net zoals de Koningin in de Vlaamse versie van ‘The Masked Singer’ ging het dus om een zangeres met een prachtstem die al een tijdje uit de spotlights was verdwenen.