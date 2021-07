Deze week switchen vier twintigers tegen één dertiger: maak kennis met de deelnemers

TV Productie­huis Bruno Wyndaele maakt serie rond het ‘kalifaat­meis­je’: “Een verhaal dat je meteen bij je nekvel grijpt”

9 juli Tv-maker Bruno Wyndaele (55) gaat een nieuwe reeks produceren over Laura H. De Nederlandse jonge vrouw wist naar eigen zeggen in 2016 te ontsnappen uit de handen van het kalifaat, maar bij haar terugkeer in Nederland werden haar motieven in vraag gesteld. “Het is zo’n meeslepend verhaal, en bovenal één dat nu verteld moet worden”, laat de tv-maker weten aan Het Nieuwsblad.