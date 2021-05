Deze week in 'Lisa': maken pillen een einde aan de verlegenheid van Lisa? En wie maakte Elke zwanger: Lars of Mark?

Renée (Elke Van Mello) wil immers dat Lars (Thomas Van Caeneghem) vertelt aan Elke (Femke Verschueren) dat hij misschien de vader is van de baby. Elke denkt echter dat Lars een relatie heeft gehad met Renée. Lars vertelt aan Elke dat het om een onenightstand ging. Elke voelt zich evenwel gekwetst en gaat met Renée praten. Ze wil weten wie de echte vader is. Gaat Elke ook dit kunnen verzwijgen? En wat met Mark (Lucas Van den Eynde)? Hoe zal hij hierop reageren of komt hij het nooit te weten?

Eerder ontdekte Greet (Marijke Hofkens) al dat Simon (Bert Cosemans) de vader is van Lisa. Simon maakt zich zorgen om zijn broer, Patrick. Hij is bang dat Patrick (Frank Dierens) opnieuw fraude gaat plegen nu hij vennoot zal worden van de Keetal. Hij gaat zelf op onderzoek in de Keetal. Ook Katja (Anouck Luyten) uitte haar twijfels over Patrick en vergelijkt hem met Suzanne’s ex John. Suzanne (Hilde De Baerdemaeker) verdedigt Patrick en vertrouwt hem 100 procent, hij is tenslotte familie. Maar is Patrick wel écht te vertrouwen of ziet hij een nieuwe criminele kans?