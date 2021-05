Deze week in ‘Lisa’: Hoe lang kan Lisa op pillen blijven leven om te scoren bij Jonas?

Zo begint Lisa vol zelfvertrouwen aan de shoot. Het is duidelijk dat ze opnieuw een pil heeft ingenomen. Ze wordt echter iets te zelfzeker en jaagt het model dat ingehuurd was weg. Er moet dus zo snel mogelijk een nieuw model gevonden worden. De kans dat dat lukt is behoorlijk klein. En de tijd dringt. Jonas (Oscar Willems) kan maar aan één persoon denken, Katja (Anouck Luyten). Zal Jonas haar kunnen overtuigen? En hoe zal Lisa reageren als Jonas plots met Katja opduikt? Zal Lisa zichzelf onder controle kunnen houden? En wat met de shoot, zal die nog doorgaan?

Elke (Femke Verschueren) wil graag een gezin stichten met Lars (Thomas Van Caeneghem). Toen ze dacht dat ze zwanger was, was ze enorm enthousiast. Toen het vals alarm bleek te zijn was de teleurstelling groot. Maar hoe reageert Lars hier op? Wil hij wel zo snel opnieuw vader worden? En Elke, is zij 100 procent zeker van haar keuze om nu al mama te worden. Of is ze eerder jaloers op Renée?