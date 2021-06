Deze week in ‘Lisa’: grote ellende voor Lisa, want sporen van cocaïne en speed in haar bloed ontdekt

Voorlopig gaat het maar alles behalve goed met Lisa (Tine Oltmans). Ze valt flauw op het binnenplein. Jonas (Oscar Willems) vindt haar en belt een ziekenwagen. Hij wil uiteraard ook weten wat er aan de hand is. Lisa vertelt dat ze al een tijdje pillen neemt tegen haar verlegenheid, maar dat ze van haar dokter geen voorschriften meer krijgt. Gert (Bert Verbeke) is dat te weten gekomen en zette Lisa onder druk om Mark (Lucas Van den Eynde) en Jonas te verraden in ruil voor pillen. Uiteraard zou Lisa dat nooit doen. Daarom is ze nu aan het afkicken. Jonas belooft Lisa om haar te helpen, net op dat moment komt de spoedarts met nieuws. Er zijn sporen van cocaïne en speed in haar bloed gevonden. Hoe gaat Lisa hierop reageren? En zal Gert hier mee wegkomen?

Volledig scherm Thomas Van Caeneghem (Lars) ; Naomi Janssens (Pilar) © VTM

Hartjes

De verzoeningsplannen van Lars (Thomas Van Caeneghem) en Elke (Femke Verschueren) verlopen ondertussen stroever dan gedacht. Elke tekent hartjes op het gips van Remco (Arno Moens). Wanneer Elke Pilar (Naomi Janssens) ziet binnenkomen in t’Excuus begint ze Remco’s voet te kussen. Remco ziet Pilar en wil dat Elke meteen stopt. Pilar laat het niet aan haar hart komen en begint met Lars te flirten. Remco wordt kwaad op Elke en gaat Pilar achterna. Zullen Lars en Elke in hun plannetje slagen om Pilar en Remco terug samen te brengen? Of zijn ze een stap te ver gegaan met hun plan?

Pilar is nog steeds kwaad op Lisa omdat hij het gevoel kreeg dat het Lisa allemaal niets kon schelen toen ze vertelde dat het uit was tussen haar en Remco. Lisa biedt haar excuses aan en vertelt dat ze zich niets meer kan herinneren van die avond. Lisa beseft dat ze geen goede vriendin is geweest de laatste tijd voor Pilar. Ze vertelt Pilar dat ze gestopt is met die pillen en Jonas haar hierbij gaat helpen. Maar zal Pilar Lisa kunnen vergeven? En zal ze Lisa ooit nog kunnen vertrouwen?

‘Lisa’, elke weekdag op VTM, om 20.05 u.

