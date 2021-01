Deze week in ‘Lisa’: een gestolen portfolio en wie kreunt er in de slaapkamer van halfzus Katja?

TV Baby nummer 17 op komst in ‘Thuis’: Christine is in verwach­ting

20 januari Krijgt de kleine Leo gezelschap in de kindercrèche en klinkt er binnenkort nog meer babygehuil op de set van ‘Thuis’? Zou best kunnen, want Christine (Daphne Paelinck) liet in de aflevering van woensdag weten dat ze zwanger is.