Deze week in ‘Familie’: zullen Lars en Cédric verdrinken nadat ze levend begraven werden, of kan Véronique hen redden?

TV Can­vas-do­cu over misbruik binnen de kerk snijdt diep: “Nog een mens van wie het leven is verwoest”

Het collectieve en te lang gehandhaafde taboe rond seksueel misbruik in de kerk in Vlaanderen staat centraal in ‘Godvergeten’, een van de najaarsprogramma’s op Canvas. Al in de eerste aflevering blijkt dat de reeks diep zal durven snijden. “Piet was te volgzaam, en dat is zijn dood geworden.”