Deze week in ‘Familie’: Zjef raakt hoe langer hoe meer op ramkoers met Rudi en Mieke laat zich als kersverse baas echt gelden

TV Ontdek de eerste beelden van ‘Huis Gemaakt’: koppel Harry en Jerina zijn meteen compleet onderstebo­ven

3 maart Klamme handjes bij de negen koppels die vanaf woensdag strijden om hun woning in ‘Huis Gemaakt’. Drie leegstaande panden worden van kelder tot zolder verbouwd. In Kortrijk stappen Femke en Tobias, Thibaut en Charlotte en Harry en Jerina binnen in een vervallen burgerwoning uit de periode na de Tweede Wereldoorlog. Harry en Jerina zijn meteen gecharmeerd door het pand. “F*ck, hoe biejstig vent! Dat is hier een klein paleisje”, aldus Harry. “Jullie zijn wel snel tevreden hé, want ik zie vooral veel werk”, valt Dina Tersago op. Het enthousiasme van de koppels wordt ook meteen getemperd als blijkt dat één van hen ‘Huis Gemaakt’ zal moeten verlaten, nog voor de eerste muur is gesloopt…