Deze week in ‘Familie’. Waar rook is, is misschien wel vuur: is Lars betrokken bij seksfeestjes?

Film Nieuwe horrorfilm zo schokkend dat kijkers braken en flauwval­len in bioscoop: “U bent gewaar­schuwd”

Een nieuwe horrorfilm zou zo schokkend en gewelddadig zijn dat mensen in de bioscoop “braken” en “flauwvallen”. ‘Terrifier 2' ging onlangs in premiére in Amerika en werd meteen een hit. Via de sociale media waarschuwen ook de makers van de film: “Kijkers die zwak van hart zijn, vatbaar zijn voor duizeligheid of een gevoelige maag hebben, wordt aangeraden om uiterst voorzichtig te zijn.”

15 oktober