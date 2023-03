Deze week in ‘Familie’: trekt Benny een streep door het vrijgezellenfeest? Wil hij nog trouwen?

TV “We waren er voor elkaar als er kritiek was”: weerman David Dehenauw over pensioen van collega Frank Deboosere

Het einde van een tijdperk is inzicht. De iconische weerman van de VRT Frank Deboosere gaat vijf maanden eerder met pensioen dan verwacht. Weerman David Dehenauw blikt terug naar het begin van zijn carrière in de weerkamer van het KMI, waar hij Frank voor het eerst ontmoette. “Ik voelde meteen zijn passie voor het weer en de wetenschap”, vertelt David. Doorheen zijn loopbaan kon hij telkens weer bij Frank terecht. “Wanneer er rampen of overstromingen waren en de bijhorende kritiek, hingen wij aan de telefoon en steunden we elkaar. Dat zal ik altijd blijven appreciëren.”