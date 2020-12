Deze week in ‘Familie’: smerig dubbelspel, jaloezie én de grote lancering van het Bomma-bier

TV Christophe en Nick uit ‘Blind Getrouwd’ zijn hechter dan ooit: “We delen nu meer geheimen met elkaar dan vroeger”

11 december Voor tv-kijkend Vlaanderen zit het nog vers in het geheugen, maar het moment dat Nick Laenen (38) en Christophe Ramont (38) uit ‘Blind Getrouwd’ beslisten om de scheiding aan te vragen, ligt in realiteit al een jaar achter ons. Het huwelijk was, tot ontgoocheling van heel wat fans, niet voor de eeuwigheid gemaakt. Toch blikken ze allebei met een erg liefdevolle boodschap terug op hun beslissingsmoment, zo mooi zelfs dat veel mensen zich afvragen of Christophe en Nick toch niet nog een kans maken als koppel. Is er een verzoening in de maak?