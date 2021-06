Deze week in ‘Familie’: Richting seizoensfinale loopt de spanning tussen Jonas, Stefanie en Simon hoog op...

TV Tom Hiddleston over genderfluï­de personage Loki: “Eindelijk aangekaart”

15 juni Superhelden zijn niet langer stereotype mannen die met hun spierballen rollen, ze zijn er in alle vormen en maten. Dat bewijst de nieuwe Disney+-reeks ‘Loki’, door openlijk aan te kaarten dat het titelpersonage genderfluïde is. Dat is niet alleen vooruitstrevend voor de filmindustrie, maar het klopt ook nog eens met de mythologie rond de Noorse god, aldus acteur Tom Hiddleston (40). “Ik ben hier heel tevreden mee.”