Deze week in ‘Familie’: Raven, Louise en Jelle zetten alles op alles om die vreselijke etter Freek buiten te werken

TV Leeuw uit 'The Masked Singer' geeft eerste interview: "Ik heb zelf weinig last van mijn smetvrees”

“Met de juiste dosis roze en glitter hoef je niet luid te brullen om indruk te maken.” Het levensmotto van Leeuw werd klaar en duidelijk gemaakt tijdens z’n eerste optreden in ‘The Masked Singer’. Maar wat kunnen we nog meer te weten komen over het harige showbeest? Dag Allemaal sprak met Leeuw over het belang van familie en z’n voorliefde voor Freddie Mercury. Opgelet: dit gesprek kan tips bevatten.

9 februari