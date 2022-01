Deze week in 'Familie': pakkend afscheid van Iris en wie heeft het op Lars en Veronique gemunt?

TV De miljoenen­vil­la van de Verhulst­jes, een buitengewo­ne mol en tonnen online kritiek: dit waren de meest spraakma­ken­de programma’s van 2021

2021 was een televisiejaar om u tegen te zeggen. Klassiekers als ‘Blind Gekocht’ of ‘De Mol’ en nieuwkomers waaronder ‘Het Hoge Noorden’ en ‘De Bachelorette’ zorgden voor heel wat opvallende gebeurtenissen op het scherm. Candice en Marijn vonden dan weer de liefde in ‘Blind Getrouwd’, Grace Khuabi lanceerde haar zangcarrière dankzij ‘The Voice' en de koppels van ‘Huis Gemaakt' gingen de ultieme relatietest aan. Wij doken in ons archief en zochten de twaalf meest merkwaardige televisiemomenten voor u uit.

30 december