Deze week in ‘Familie’: na Jamila worden Brahim en Ilja nieuwe gezichten in Familieland

Showbizz Emotionele oproep van verlamde danseres uit ‘So You Think You Can Dance’: "Misschien kan ik met uw hulp weer stap­pen”

“Dansen is mijn hele wereld, maar vorig jaar veranderde die wereld.” Het zijn de woorden van danseres Vivian Gomez Cardoso (30), die in 2012 tweede werd in ‘So You Think You Can Dance’. Door een tumor in haar ruggengraat raakte ze verlamd vanaf haar borst. Via crowdfunding hoopt ze nu genoeg geld in te zamelen voor een experimentele behandeling in de Verenigde Staten.

3 maart