Deze week in ‘Familie’: mysterie, miserie en ellende rond sleutel die Leon aan Lars gaf

TVt Aaron Blommaert wordt co-host van ‘The Voice Van Vlaanderen’, maar wat met Sean Dhondt?

Hij is amper 19, maar heeft er al een hele carrière in de showbizz opzitten. En nu mag Aaron Blommaert, die momenteel schittert als Raven in ‘Familie’, nog iets moois op zijn palmares zetten. Hij wordt de nieuwe co-host van An Lemmens in ‘The Voice van Vlaanderen’, een programma waar hij ooit zelf aan deelnam: “Je kon toen zwemmen in mijn okselvijvers”, vertelt hij ons. Maar zijn er dan eigenlijk nog plannen met Sean Dhondt, die de muziekshow sinds de start mee presenteerde?

