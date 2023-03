Deze week in ‘Familie’: Moeilijke tijden voor Lars, want Véronique denkt dat Koen nog leeft. Sterker nog, hij onderweg is naar haar…

TV RECENSIE. ‘Agent Elvis’: “Een losgesla­gen, grofgebek­te cartoon met verrassend veel waarheid én Priscilla Presley”

Elvis heeft het gebouw weer volop betreden. Met dank aan de Oscargenomineerde biopic van Baz Luhrmann maakt de King weer helemaal deel uit van de hedendaagse popcultuur en de nieuwste geanimeerde serie ‘Agent Elvis’ op Netflix moet dat momentum alleen nog maar meer verankeren. Of deze losgeslagen, grofgebekte cartoon over Elvis Presley als geheime superspion niet meer is dan een makkelijke manier om royalty’s te cashen of ook echt iets toe te voegen heeft aan het levensverhaal van dit legendarisch rockicoon? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.