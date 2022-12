Deze week in 'Familie': miserie tussen Veronique en Koen, want wat is er gebeurd met de 60.000 euro?

TV STREAMING­TIP. ‘His Dark Materials’: reizen door parallelle universums

‘House of the Dragon’, ‘The Rings of Power’, ‘The Sandman’. Fantasyreeksen scoren op alle streamingplatformen. Een ietwat minder bekende serie, maar evenzeer de moeite waard, is ‘His Dark Materials’. De reeks van BBC en HBO is gebaseerd op de boeken van Philip Pullman en gaat over de jonge wees Lyra, die leeft in een onderdrukte maatschappij, maar poorten kan openen naar parallelle universums.

8 december