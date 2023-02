Deze week in ‘Familie’: Lars wordt achtervolgd, maar draait de rollen om en gaat achter zijn achtervolger aan

TV Maksim Stojanac brengt aangrij­pend bezoek aan Oekraïne: "Ik heb me hier grandioos in vergist”

Realitycheck voor Maksim Stojanac (25). In ‘Tussen oorlog en leven’ bezoekt de ‘#LikeMe’-ster Oekraïne, waar zijn hele familie woont. De jonge acteur heeft zowel roots in Rusland als Oekraïne en bracht veel tijd door in het intussen vernielde Charkov. Samen met Rudi Vranckx volgt hij het spoor van vernieling. Het zien van gebombardeerde appartementsblokken hakt erin:“Wij woonden in net dezelfde blokken.”