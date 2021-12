Deze week in 'Familie': Lars moet op zijn tellen passen en Benny krijgt verontrustend nieuws

TV Bekentenis in ‘Thuis’: Joren vertelt Frank over de aanrijding

Eindelijk, wat een opluchting. Al 2 weken lang ging Joren (Mathieu Carpentier) gebukt onder een diep schuldgevoel na de aanrijding op Zihame (Sofia Zaifri). “Ik heb haar aangereden. Het is mijn schuld", zegt Joren in tranen in ‘Thuis’.

18 december