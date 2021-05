Deze week in ‘Familie’: Lars en Raven blijven graven naar hun verleden en dat brengt Brigitte tot wanhoop

Is dit de beste sketch van Jacques Vermeire? Een wagen met een goede bas, meer heb je niet nodig

20 mei Jacques Vermeire wordt op 27 mei 70 jaar en wij tellen mee af naar deze grote verjaardag. Van zijn gekke alter ego’s en typetjes tot zijn zaalshows, Vermeire zit in ons collectief geheugen. Maar wat is nu de grappigste sketch uit het repertoire van de komiek? In dit fragment moet zelfs niets gezegd worden. Een wagen met een goede bas is al genoeg.