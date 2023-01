Deze week in ‘Familie’: komt Hanne te weten wat er gebeurd is met Koen?

TV ‘House of the Dragon’ meest illegaal gedownloa­de serie van 2022

De serie ‘House of the Dragon’ is het voorbije jaar het vaakst illegaal gestreamd of gedownload. Dat meldt de website ‘TorrentFreak’. Hierbij onttroont de ‘Game of Thrones’-spin-off de Disney+-reeks ‘WandaVision’, die vorig jaar bovenaan de lijst stond.

4 januari