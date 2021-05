Deze week in 'Familie': kan Peter Louise uit de Italiaanse gevangenis halen en klikt het tussen Vanessa en Mathias?

TV Kraanmachi­nis­te Evi maakt haar opwachting in 'Lady bouwers’: "Meer schrik op ladder dan op 116 meter hoogte"

11 mei Nieuw gezicht in 'Lady bouwers' vanavond. De 39-jarige Evi uit Bilzen is torenkraanmachiniste op grote werven. 'Als kind wilde ik altijd in de bouw werken of astronaut worden, maar voor dat laatste had ik het verstand niet", lacht ze.