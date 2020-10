Deze week in ‘Familie’: kan Jonas de zoveelste aanslag op zijn leven overleven?

TV Een Indische versie van ‘Loft’ en “de vechtpar­tij” van Erik Van Looy: acteur Frank Lammers steelt de show in spannende ‘Slimste Mens’-aflevering

16 oktober We zijn nog maar één week ver in ‘De Slimste mens ter Wereld’ en de VIER-quiz heeft al een eerste kandidaat voor de finaleweken, die in december zullen betwist worden. Met een tweede klinkende overwinning op rij eigende Ella Leyers (32) zich dat eerste ticket toe. Toch was het vooral Nederlander Frank Lammers (48) die de show stal met z’n gevatte en scherpe humor. Helaas betekende één geniaal moment van Hans Vanaken (28) de ondergang voor de ‘Undercover’-acteur.