Deze week in 'Familie': het mysterie rond de moeder van Iris blijft, maar er volgt wel een nieuwe ontdekking

TV RECENSIE. ‘Sex, Love & Goop’: “Klaar om eens goed te lachen, maar dan kwam de ‘sexisten­tiële crisis’: doen we het al heel ons leven verkeerd?!”

In ‘Sex, Love & Goop’ worden we voorgesteld aan energetische orgasmes en moet een partner toekijken hoe haar verloofde gestimuleerd wordt door een erotisch consultant. De Netflix-realityreeks is de laatste spraakmakende stuiptrekking van Gwyneth Paltrow die van bedenkelijke wellness exploten en vaginakaarsen haar broodwinning heeft gemaakt. Maar is het allemaal kwak(jes)zalverij? Of is dit de les seksuele opvoeding waar we al ons hele leven op zitten te wachten? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

3 november