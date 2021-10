Deze week in ‘Familie’: het blijft knetteren tussen Leon, Raven en Lars. Maar ziet Raven een uitweg uit de miserie?

Showbits “Scenaris­ten wilden van Boma af”. Bittere Marijn Devalck ziet F.C. De Kampioenen 2.0 niet zitten

14 oktober Vanavond kan je op Eén kijken naar de laatste aflevering van de docu-reeks ‘Voor Altijd Kampioen’, over dertig jaar F.C. De Kampioenen. Is dit nu het definitieve einde van de populairste voetbalploeg van Vlaanderen, na de al wat tegenvallende kerstspecial? Of komt er toch een reboot? De Kampioenen 2.0, zeg maar. Sommige acteurs dromen daarvan luidop. En waarom verliet Niels Destadsbader anders VTM om terug te keren naar de openbare omroep?