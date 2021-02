Deze week in ‘Familie’: Hanne bezoekt Tony in de gevangenis en kiest Amélie voor een beter leven en een niertransplantatie?

Showbizz Roel Vanderstuk­ken vecht nog elke dag voor z’n geluk, en met succes: “An­ne-Sophie en ik, we zijn verliefder nu dan tien jaar geleden”

25 januari “We hebben besloten om er nog eens tien jaar bij te doen”, zegt Roel Vanderstukken (44) bijna zakelijk over z’n huwelijk met Anne-Sophie (41). Tijdens de eerste lockdown had hij even het gevoel de balans in zijn leven kwijt te zijn, maar die heeft hij vandaag helemaal teruggevonden. “Ik ben nu de vader en echtgenoot die ik altijd heb willen zijn.”