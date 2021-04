Deze week in ‘Familie’: groot alarm, want Amélie is spoorloos

TV Staf en de kids halen halloween­grap uit in ‘Camping Coppens’ en Mathias staat plots voor de deur

23 april Monique en Staf maken ‘s morgens vroeg in hun Zweedse huurhuisje de kinderen wakker. Het is één van de spannendste ochtenden van heel dit avontuur: de eerste schooldag. Beau heeft er nog steeds een goed gevoel bij, Nora houdt zich sterk. “Weet je wat zo relax is voor papa”, begint Staf aan de ontbijttafel. “Ik moet geen boterhammen smeren. Want er is een buffet op school!”