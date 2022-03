Deze week in 'Familie': een onverwacht groot drama en het definitieve afscheid van Patrick en Jenny

TVSuspense is het sleutelwoord deze week in ‘Familie’. Met naar het einde van deze week zelfs een onverwacht groot drama. Maar meer willen de makers van de VTM-soap daar niet over kwijt. Er is ook een ferme brok emo deze week, want fans zullen afscheid moeten nemen van Patrick (Ludo Hellinx) en Jenny (Hilde Van Haesendonck).