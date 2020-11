Deze week in ‘Familie’: Bompa Albert heeft méér dan explosief nieuws en Zjef heeft ‘touche’

TV ‘Leading Lady’ Charlotte Timmers doet intrede in nieuw seizoen ‘De Zonen van Van As’

10 november ‘De Zonen van Van As’ zijn ‘back in business’ met een gloednieuw seizoen. In deze reeks trekt een nieuwe generatie het laken naar zich toe in de firma Van As, met een ultieme tweestrijd tot gevolg. Kijkers maken ook kennis met een nieuw gezicht: Charlotte Timmers (32), die de ‘Leading Lady’ van Streamz wordt genoemd, maakt haar opwachting.