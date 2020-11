Deze week in ‘Familie’: Albert wil scheiding met de bomma doorzetten en wie is de geheime minnaar van Stefanie?

TV Peter Van De Velde verlaat ‘Thuis’: “Het is niet gezond om té lang aan een personage te blijven plakken”

18 november We hebben nog maar pas vernomen dat Moora Vander Veken terugkeert in ‘Thuis’, of we moeten al afscheid nemen van een andere acteur. Peter Van De Velde vertrekt binnenkort uit de serie, zo vertelde hij in Primo.