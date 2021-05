Deze vijf kandidaten wagen dit jaar hun kans in het nieuwe seizoen van ‘Boer zkt Vrouw’

TVOp maandag 31 mei is het zover. Dan geeft Dina Tersago (42) het startschot van het nieuwe seizoen van ‘Boer zkt Vrouw’. Al ziet de start van het programma er meteen een beetje anders voor. In de oproepaflevering stellen de vijf kandidaten zichzelf wel voor, maar hun uiterlijk blijft voorlopig nog een goed bewaard geheim.

In de oproepaflevering stelt Dina de vijf nieuwe boeren voor aan de hand gesprekken met de boeren zelf, hun familieleden en vrienden. Daarnaast worden er ook beelden getoond van het reilen en zeilen op de boerderij. Verder krijgen er in totaal vijftig singles de eerste beelden van de boeren te zien, maar er zit wel nog een addertje onder het gras. Presentatrice Dina heeft namelijk nog een boodschap voor alle geïnteresseerden. “Jullie zijn waarschijnlijk razend benieuwd naar de vijf nieuwe boeren. Dan heb ik groot nieuws voor jullie want jullie krijgen vandaag de boeren niet te zien”, klinkt het onder meer. Op een foto van de vijf kandidaten is het dus nog even wachten, maar een grondige omschrijving kunnen we wel al meegeven. Hoog tijd dus voor een kennismaking!

Kim (29) is aardappelboer en heeft zuiderse looks

Na een stukgelopen relatie is hij inmiddels al drie jaar vrijgezel. “Het is lang geleden dat ik nog verliefd ben geweest. Ik was mijn geloof in de liefde kwijt, maar ik denk dat ik er nu wel opnieuw klaar voor ben. Je kan niet blijven wachten, het is toch leuker met twee”, aldus Kim. Hij runt samen met zijn papa de boerderij. Zijn mama en zus omschrijven hem bovendien als groot, donker en een tikkeltje zuiders. En ook Dina deed tijdens haar bezoek een opvallende ontdekking. “Schoenmaat 44,5 - wow, dat is een grote mens”, klinkt het bij de presentatrice. Wel kan Kim duidelijk een vrouwelijke touch gebruiken, want zijn interieur is aan de kale kant.

Tomas (25) is groenteboer en is liefhebber van Vlaamse schlagers

Tomas is al een paar jaar alleen, maar de groenteboer is allesbehalve hopeloos. Zijn vader omschrijft hem alvast als een spontane en sympathieke jongen. Iets wat ook zijn twee zussen alleen maar kunnen beamen. “Tomas is een babbelaar dus als er iets op zijn hart ligt, dan gaat hij dat wel komen vertellen. Hij is het meest open van ons allemaal, een verteller en ambiancemaker ook”, klinkt het daar. Qua uiterlijk lijkt hij volgens zijn twee zussen trouwens een beetje op Tom Cruise.

Garry (45) is geitenboer en altijd goedgezind

Garry heeft wel al wat pech gehad in zijn leven. Vorig jaar kwam er een einde aan zijn 30-jarige relatie met zijn vrouw, maar ondertussen is hij wel klaar voor een nieuw hoofdstuk in zijn leven. “Ik kom op een leeftijd dat ik wil genieten van wat ik heb opgebouwd. En daar wil ik samen met een vrouw van genieten, want alleen genieten vind ik maar niks.” Zijn dochter Willeke en kleindochter Lise komen elke dag helpen op de boerderij. Het is ook Willeke die haar vader voor het programma heeft ingeschreven. In zijn interieur treft Dina nog veel foto’s, plantjes en kandelaars aan. “Hij maakt het graag gezellig, dat vind ik wel fijn.” zegt Dina. “Een warm huis en een warme man, denk ik.”

Ellen (25) is één en al pit en runt runt samen met haar papa een melkveebedrijf

Haar droom was altijd om iemand op een fuif tegen te komen, maar ze is ondertussen 25 en het is nog steeds niet gelukt. “Dus moet ik het op een andere manier proberen. Er moet een match zijn en dan maakt het mij niet eens uit of hij een scheve neus of een krom oor heeft. Als ik verliefd ben, kan ik daar echt doorheen kijken. Maar verliefd worden… dat is een groter probleem”, beseft Elien. Het boerderijleven is haar grote passie en ze werkt vooral super graag samen met haar papa. Hij is dus de ideale persoon bij wie Dina meer info over Elien kan sprokkelen. “Het is voor haar moeilijk om de juiste persoon tegen te komen. Elien heeft geen job van 9 tot 5 en dat is voor weinig personen weggelegd. En ze moet zeker niet betutteld worden, ze is een zeer zelfstandige vrouw.”

William (24) is eerder een cowboy die zot is van paarden en stieren

“Ik leid een zeer avontuurlijk leven en ik denk dat ik iemand nodig heb die ook niet bang is van avontuur. Iemand die soms uit haar comfortzone wil stappen. Ik verwacht niets en dan kan het alleen maar meevallen. Ik heb niet per se een type. Het belangrijkste is iemand die heel open minded is en openstaat om veel nieuwe dingen te leren en te ontdekken”, aldus William. Verder woont hij samen met zijn papa op de ranch en wanneer Dina op ontdekking gaat, ontdekt ze een wat rommelige slaapkamer met ook hier een grote schoenmaat: 45,5 en een jeansbroek die tot haar buste komt. “Wow, dat is écht een grote mens!” Volgens zijn collega en beste vriendin Maxine heeft William vooral iemand nodig die zijn speciale levensstijl echt begrijpt en daar ook achter staat. Behalve paarden en stieren verzorgen, is rodeo zijn passie en poseert hij af en toe als model. De vrouwen zullen zich dus niet snel vervelen op de ranch.

In de oproepaflevering worden de zaadjes geplant maar of er nadien ook iets moois uitgroeit hangt helemaal af van de kijker. Kan je verliefd worden op iemand die je nog nooit hebt gezien? Dát wordt de trigger van het nieuwe seizoen van ‘Boer zkt Vrouw’. Wie al een match voelt voor één van de boeren, kan zich vanaf maandagavond 31 mei inschrijven via vtm.be. Wanneer het nieuwe seizoen van ‘Boer zkt Vrouw’ te zien zal zijn bij VTM wordt later bekendgemaakt.

De eenmalige oproepaflevering van ‘Boer zkt Vrouw’ is op maandag 31 mei om 20u40 te zien bij VTM. Deze oproepaflevering is ook te (her)bekijken op VTM GO.

