Deze topfilms en -series zijn nieuw in streamingland

Wekelijks schuimt onze redactie de verschillende streamingplatformen af, op zoek naar de beste vijf nieuwe films, series én docu’s voor het weekend. Deze week vullen we onze Kijkgids aan met de nieuwste aanvulling van de Marvel-reeks, de carrièreswitch van Jeremy Clarkson (bekend als presentator van ‘Top Gear’) én een indrukwekkende documentaire over de ergste drugsplaag in de geschiedenis van de VS. Happy weekend!

1. ‘Lupin: deel 2' - Deel Terug van (niet lang) weggeweest (Netflix)

Begin dit jaar groeide ‘Lupin’ uit tot de best bekeken niet-Engelstalige serie op Netflix. Met liefst 70 miljoen (!) kijkers in de eerste maand stak de Franse misdaadserie zelfs recente monsterhits als ‘Bridgerton’ en ‘The Queen’s Gambit’ de loef af. In het eerste deel kreeg u te zien hoe Assane Diop (Omar Sy) — 25 jaar na de zelfmoord van zijn vader Babakar — inspiratie putte uit een boek over gentleman-meesterdief Arsène Lupin om de misdaden van Hubert Pellegrini (Hervé Pierre), de man die zijn vader erin luisde, bloot te leggen. Assanes opzet om wraak te nemen, bleef echter niet onbeantwoord en draaide in de slotaflevering uit op een heuse cliffhanger, toen zijn zoontje Raoul werd ontvoerd. Nu, amper vijf maanden na de eerste vijf afleveringen, laat Netflix deel twee los op de kijker. Daarin moet meesterdief Assane Diop een nieuw plan bedenken om zichzelf en zijn uiteengereten familie te redden.

‘Lupin: deel 2’ – vanaf 9 juni op Netflix

2. ‘Loki’ - God van het Onheil (Disney +)

Eerder dit jaar pakte Disney+ al uit met ‘WandaVision’ en ‘The Falcon and the Winter Soldier’, twee Marvel-superheldenseries die zich afspelen na de gebeurtenissen van blockbuster ‘Avengers: Endgame’. Geen twee zonder drie , want nu krijgt ook Loki (Tom Hiddelston) zijn eigen zesdelige spin-offreeks. De God van het Onheil, die in ‘Avengers: Infinity War’ nog het loodje legde, treedt zo uit de schaduw van zijn oudere broer Thor. Elke week volgt er een nieuwe aflevering.

‘Loki’ – vanaf 9 juni op Disney+

3. ‘Clarkson’s Farm’ - Jeremy Clarkson wordt boer (Prime Video)

De populaire en controversiële presentator Jeremy Clarkson is wereldwijd bekend van het autoprogramma ‘Top Gear’, dat hij tot 2015 samen met Richard Hammond en James May presenteerde. Maar nu ruilt de Brit auto’s in voor de landbouw, want hij kocht een boerderij van maar liefst 1.000 hectare op het Engelse platteland. Eén probleem: Clarkson is een complete leek als het op landbouw aankomt. ‘Clarkson’s Farm’ volgt zijn intens, slopend en vaak hilarisch jaar op de boerderij.

‘Clarkson’s Farm’ – vanaf 11 juni op Prime Video

4. ‘Awake’ - Nooit meer slapen (Netflix)

Een wereldwijde ramp heeft tot gevolg dat niemand meer kan slapen. Terwijl de maatschappij met de minuut chaotischer wordt, verliest Jill (Golden Globe-winnares Gina Rodriguez, ‘Jane the Virgin’) — een ex-militair met een problematisch verleden — stilaan haar verstand. En dat terwijl zij net degene is die de wereld mogelijk kan redden. Kan Jill haar dochter in veiligheid brengen en de mensheid opnieuw bevrijden?

‘Awake’ – vanaf 9 juni op Netflix

5. ‘The Crime of the Century’ - Natie van drugsverslaafden (Streamz)

De opiatencrisis is de ergste drugsplaag in de geschiedenis van de VS. De afgelopen decennia raakten honderdduizenden mensen verslaafd aan medicijnen zoals OxyContin, met meer dan een half miljoen doden tot gevolg. Oscarwinnaar Alex Gibney maakte een verpletterende, tweedelige documentaire waarin hij blootlegt tot wat Amerika is afgegleden: een natie vol verslaafden en bedrijven die misbruik maken van hen.

Hoe leidde deze grootschalige misdaad tot een enorme gezondheidscrisis? Bekijk ‘The Crime of the Century’ vanaf 11 juni op Streamz.

