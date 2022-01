Deze tien kandidaten van ‘Homo universalis' strijden nog om de titel

Nog drie vrouwen en zeven mannen maken kans op de titel. Provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen maken de meeste kans? Uit elke provincie doen er namelijk nog vier kandidaten mee. Daarnaast maken nog één West-Vlaming en één kandidaat uit Vlaams-Brabant kans op de eindwinst. Ontdek hieronder de tien laatste kandidaten.

Thomas (37) uit Lierde is sales manager bij Gucci. Het had trouwens geen haar gescheeld of Thomas had niet in deze reeks gezeten. Op de eerste opnamedag mocht hij invallen als reservekandidaat omdat iemand anders verstek moest laten gaan. Thomas is de oudste van de laatste 10 kandidaten en wordt geregeld geplaagd met ‘bompa’. Zal zijn leeftijd hem nog parten spelen?

Volledig scherm Thomas © Eén

Jan (23), afkomstig uit Antwerpen, studeert momenteel Handelswetenschappen. Jan lag er bijna uit in de proef waarbij kandidaten moesten rondbellen om iemand naar de opnames te laten komen met een stoel. Jans vader, die hem had overtuigd om mee te doen, zat al in zijn pyjama en had geen zin om af te komen, waardoor Jan bijna de wedstrijd moest verlaten. Jan heeft hij een zeer sportieve kant: hij werkt niet enkel bij Basic fit en Decathlon, maar haalde onlangs indrukwekkend zilver op het Belgisch kampioenschap bodybuilding. Zal zijn kracht hem extra voordeel geven in aanloop naar de finale? Maar hij heeft soms last van stress, misschien brengt hem dat nog in de problemen...

Volledig scherm Jan © Eén

Margaux (23), afkomstig uit De Pinte, studeert mode-ontwerp, nadat ze al een opleiding tot leerkracht achter de rug heeft. Ze doet aan turnen. Margaux is slim, sportief en stressbestendig, drie eigenschappen die haar al heel ver brachten in het spel. Iets wat ook de andere kandidaten is opgevallen, want velen zien in Margaux de perfecte kanshebber om de eerste vrouwelijke Homo universalis te worden.

Volledig scherm Margaux © Eén

De 18-jarige Daan uit Nijlen is de jongste kandidaat van dit seizoen, maar heeft het al ver geschopt. Hij studeert kinesitherapie, wat tijdens de opnames een extra uitdaging voor hem betekende: hij had als enige kandidaat van de tien nog examens tussen de opnames door.

Volledig scherm Daan © Eén

Andreas (32), uit Gent, is crewplanner bij een luchtvaartmaatschappij. Tot nu toe had hij het verbazingwekkend genoeg vooral moeilijk in proeven waarin hij had moeten uitblinken. Andreas is namelijk een quizzer en gaat graag biljarten, maar beide proeven werden hem bijna fataal. Hopelijk krijgt hij in de laatste dagen proeven voorgeschoteld waar hij niets van kent, dus.

Volledig scherm Andreas © Eén

Melanie (31), eveneens afkomstig uit Gent, is opvoedster voor kinderen met een mentale beperking. Ze zorgde voor een primeur bij ‘Homo universalis’, want Melanie is de eerste kandidaat die hoogzwanger is tijdens haar deelname. Als ze wint, zal ze de titel dus moeten delen met haar kindje. Doorheen het spel kwam ze weleens in de gevarenzone terecht bij sommige opdrachten, maar ze bleef daar altijd heel rustig onder.

Volledig scherm Melanie © Eén

Wout (27) is developer-analyst bij de KU Leuven en woont in Kessel-lo. Na enkele spelletjes werd hij al meteen gebombardeerd tot grote kanshebber op de eindwinst. Heel vaak was Wout namelijk als eerste of tweede klaar met een opdracht. Ook zijn kalmte is een groot voordeel: Wout vertoont zelden een teken van stress. Enkel bij de opdracht met de speelgoedhond en batterijen sloeg de spanning plots toe. In zijn vrije tijd is Wout circusartiest en houdt hij erg van klimmen en parkour.

Volledig scherm Wout © Eén

Dries (25) is cipier in Merksplas, woont in Oud-Turnhout en doet ook aan armworstelen op competitieniveau. Hij heeft verder ook enkele bijzondere wereldrecords op zijn naam staan, zoals gsm-werpen. Dries is daarnaast heel competitief ingesteld en bleek bij heel wat opdrachten telkens bij de beteren en snelsten. Een voorteken voor de finale?

Volledig scherm Dries © Eén

Kaylie (26) woont in Sint-Andries en is logistiek medewerker bij het Wit-Gele kruis. Ze is als een kat met negen levens - die er al heel wat verspeeld heeft. Kaylie zat namelijk bij proeven al erg vaak bij de laatste twee of drie. Haar specialiteit bleek ook al meermaals om op klunzige wijze te vallen tijdens een proef, maar ze landt wel telkens op haar pootjes en haalt het met de hakken over de sloot.

Volledig scherm Kaylie © Eén

De sportieve Yannick (29) uit Westerlo is leraar LO, speelt voetbal en houdt van skiën. Hij verwacht binnenkort zijn tweede kindje. Er was tot nu toe geen enkele proef waar Yannick zwaar in de problemen kwam en dreigde uitgeschakeld te worden.

Volledig scherm Yannick © Eén

‘Homo universalis’ in ‘Iedereen beroemd’: elke weekdag om 19.40 uur op Eén.

