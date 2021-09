Deze teleurgestelde afvallers moesten naar huis in ‘K2 zoekt K3': “Ik had een paar toontjes lager moeten zingen”

TV‘K2 Zoekt K3' ging gisteren van start en daarmee is de zoektocht naar een vervanger voor Klaasje ingezet. Jammer genoeg voor de vele kandidaten betekent dat ook dat er elke aflevering teleurgestelde jongeren naar huis moeten. “Ik zal dan maar twee konijnen in huis halen, in plaats van in K3 te stappen.”

Eén van de meest opvallende kandidaten uit de eerste aflevering was de Nederlandse Ziggy (20), die de commentaar kreeg dat hij te hoog zong voor een jongen. “Ik had gewoon een paar toontjes lager moeten zingen”, bedenkt hij zich. “Maar ik ben wel tevreden hoor, de fakkel moet goed doorgegeven worden. Als dat niet aan mij is, is dat oké.”

(Lees verder onder de video)

Quinty (24) was dolblij toen ze mocht plaatsnemen op één van de 10 golden seats, maar had al snel door dat het een verloren zaak was. “Het ging zo snel”, legt ze uit. “Op een bepaald moment zat ik op stoel 10 en wist ik dat het voorbij was. Ik kon mijn droom niet waarmaken, maar ja, dan zoek ik maar een andere droom. Gaan zwemmen op een onbewoond eiland, ofzo... Ik hou niet zo van glittertopjes en -broeken, en Gordon vond me te normaal. Ik wil niets aan mezelf veranderen. Ik heb met mijn vriend afgesproken dat ik twee konijnen in huis mocht nemen als ik niet in K3 zat, dus dan ga ik dat maar doen.”

En ook voor Pieter (29) kwam het avontuur al snel tot een einde. “Heel, heel jammer. Ik was er echt van aan het dromen om in K3 te zitten. Als je dan afvalt, valt die droom aan diggelen, natuurlijk. Ik had de bui al een beetje voelen hangen, er waren sterke kandidaten bij. Als ik mijn tekst had onthouden, had ik het waarschijnlijk beter gedaan.”

