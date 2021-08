Deze single mannen tonen binnenkort hun beste verleidingskunsten in ‘Temptation Island: Love or Leave’

TVNadat de namen van de koppels eerder al gelost werden, heeft Play5 ook de mannelijke vrijgezellen voorgesteld van het kersverse seizoen van het vernieuwde ‘Temptation Island’. Geen gratuite scheefpoeperij meer trouwens, want in de ‘Love or Leave’-editie zijn de twaalf single kerels echt op zoek naar een relatie en hopen ze een diepere connectie aan te gaan met een van de partners uit de koppels. We stellen de mannen alvast even aan u voor.

Fatih (26) uit Diest

Volledig scherm Fatih. © Play5

Ober Fatih is een zelfverzekerde, nonchalante badboy met Turkse roots en wordt soms vergeleken met Tarzan, vanwege zijn zuiderse looks, lichaamsbouw en lange haren. Deze sociale jongen is op zoek naar een ambitieuze vrouw, maar heeft een afkeer van dramaqueens. Hij houdt van voetbal, fitness en een avondje op stap gaan.

Valentino (30) uit Maasmechelen

Volledig scherm Valentino. © Play5

Valentino heeft Italiaanse roots en is verzot op koffie. Hij baat daarom dan ook een koffiebar uit. Voor Valentino is de speeltijd voorbij: na enkele korte relaties is hij nu op zoek naar een vrouw met wie hij zich kan settelen, ook kinderen passen in dat plaatje. Deze levensgenieter is bovendien een echte Bourgondiër en op zoek naar iemand om zijn liefde voor lekkere etentjes mee te delen.

Kevin (25) uit Ninove

Volledig scherm Kevin. © Play5

Kevin werkt als taxichauffeur en verzorgt ook het onthaal van een nachtclub. Deze positief ingestelde levensgenieter houdt van fitness en heeft een passie voor auto’s. Als single geniet hij van het vrijgezellenleven, maar hij staat ook open voor een relatie. Voor Kevin is het belangrijk dat er een klik is: hij is op zoek naar een dame die recht voor de raap is en open communicatie apprecieert. Zijn droomvrouw is liefst ook een tikkeltje ‘hard to get’, een perfecte kandidaat dus voor ‘Temptation Island: Love or Leave’.

Maxime (24) uit Oostakker

Volledig scherm Maxime. © Play5

Maxime is een ambitieuze charmeur: hij houdt van sporten, lekker eten en reizen. Deze ‘smooth talker’ werkt als sales manager en had nog nooit last van een ‘gebroken hart’. Als de klik er is, gaat hij er volledig voor. Deze spontane jongen is op zoek naar een sociale, zelfverzekerde en ambitieuze vrouw met een groot hart voor dieren.

Jimi (25) uit Beersel

Volledig scherm Jimi. © Play5

Jimi is een sociale, speelse jongen maar ook een doorzetter. Hij werkt als zelfstandige schilder en is gepassioneerd door motorcross. Een romanticus ook, op zoek naar de ware liefde: na een lange relatie is Jimi al een tijdje vrijgezel, maar hij brengt daar nu graag verandering in. Op ‘Temptation Island: Love or Leave’ gaat hij op zoek naar échte liefde. Deze spontane en eerlijke jongen valt op exotische en zorgzame types.

Yannick (24) uit Brecht

Volledig scherm Yannick. © Play5

Yannick werkt als zelfstandige in transport maar is ook een gepassioneerde dj. Altijd goedgezind, eerlijk en grappig. Hij weet wat hij wil: Yannick is op zoek naar de vrouw met wie hij wil trouwen en wie weet vindt hij de toekomstige moeder van zijn kinderen wel op ‘Temptation Island’. Deze allemansvriend is niet op zoek naar een korte relatie, hij gelooft in liefde op het eerste gezicht maar is een tikkeltje kieskeurig. Hij houdt van sportieve, goedlachse blondines.

Dit zijn de Nederlandse verleiders:

Niels (25)

De 25-jarige gezellige en ambitieuze Niels is acht maanden vrijgezel. Hij valt op zelfverzekerde en betrouwbare vrouwen en vindt een innerlijke connectie belangrijker dan het uiterlijk. Niels wil graag voor zijn 30ste vader te worden en hoopt tijdens ‘Temptation Island: Love or Leave’ de vrouw van zijn leven tegen te komen.

Volledig scherm © SBS

Serayo (29)

De sociale en amicale Serayo is drie jaar vrijgezel en op zoek naar een fijne relatie. De afgelopen jaren heeft hij geleerd dat het niet alleen om uiterlijk draait en het belangrijker is iemand oprecht te leren kennen. Hij valt op zorgzame en avontuurlijke vrouwen en denkt dat ‘Temptation Island: Love or Leave’ de ideale plek is om deze vrouw tegen te komen.

Volledig scherm © SBS

Willem (30)

De 30-jarige Willem is sportief en muzikaal en valt op grappige en spontane vrouwen die serieus in het leven staan. Hij is nu een jaar vrijgezel en is in deze fase van zijn leven op zoek naar een serieuze relatie. Hij bouwt snel een vertrouwensband op met vrouwen en kan een goed luisterend oor zijn. Dit hoopt hij ook voor de vrouwen op ‘Temptation Island: Love or Leave’ te zijn.

Volledig scherm © SBS

Jake (21)

De 21-jarige Jake is de jongste van de single mannen, maar dat betekent niet dat hij niet op zoek is naar een serieuze relatie en een toekomst met iemand wil opbouwen. Hij valt op oudere vrouwen die zorgzaam en zelfverzekerd zijn. De avontuurlijke en gedreven Jake komt volwassener over dan zijn leeftijd en staat ervoor open een diepere connectie met een van de vrouwen aan te gaan.

Volledig scherm © SBS

Bob (26)

De ondernemende en trouwe Bob houdt van hardlopen en motorrijden. Wat de liefde betreft is hij nu een half jaar vrijgezel en op zoek naar een intellectuele en loyale partner. Voordat hij in een relatie stapt wil hij eerst een goede klik met iemand hebben. Als hij eenmaal in een relatie zit, zal hij voor diegene door het vuur gaan. Iets wat hij ook van zijn partner verwacht. Tijdens ‘Temptation Island: Love or Leave’ wil hij de vrouwen niet zomaar vertellen dat hun relatie niet goed is, maar wil hij graag oprecht naar ze luisteren en hen advies geven.

Volledig scherm Bob. © SBS

Joop (32)

Wat de liefde betreft wil het voor de sociale en muzikale 32-jarige Joop tot nu toe nog niet echt lukken. Hij hoopte jong vader te worden, maar is de juiste vrouw nog niet tegengekomen. Hij zoekt een partner die het leuk vindt om dingen te ondernemen en niet alleen maar op de zetel wil zitten. Hij is er klaar voor om de connectie aan te gaan en mocht hij een van de vrouwen leuk vinden, zal hij er geen gras over laten groeien.

Volledig scherm Joop. © SBS

