Deze Planckaert kwam met het idee om aan het château te beginnen: “Ik vond op Facebook een afgebrand kasteel”

Maar het was doorheen de jaren niet alleen maar rozengeur en maneschijn, bekent het gezin aan James. Zo was Eddy Planckaert er niet bij toen zijn oudste zoon Francesco geboren werd. “Dat was wel een moeilijk moment”, getuigt Krista. Eddy vervolgt: “Als kopman moet je een ploeg dragen, moet je winnen. Het is allemaal van ‘moeten’. En op dat moment was Parijs-Nice juist gestart en mocht ik niet naar huis keren.” Al zat hij er wel echt mee in destijds: “Ik was daar echt mee bezig. Want Francesco was daar en ik had hem nog niet gezien.”