Deze Nederlandse en Vlaamse duo’s strijden om de titel van LEGO Master 2021

Maak kennis met de 16 nieuwe kandidaten en LEGO-creatievelingen uit België en Nederland:

Vrienden Amber (23) en Arne (25)

Amber en Arne noemen zichzelf nerdy LEGO-vrienden en zijn sterke storytellers. Amber neemt graag de touwtjes steeds in handen en Arne noemt ze de steunpilaar die ze soms goed kan gebruiken. Beiden zijn ze helemaal gek op gamen, luidop liedjes zingen en films kijken. Amber is schaamteloos verslaafd aan Harry Potter, Toy Story én… LEGO, en Arne is een zelfzekere en mature kerel die zijn jeugdig kantje nooit verliest. Amber - ‘The Ambrinator’ op social media - en Arne vullen elkaar heel mooi aan tijdens het LEGO-bouwen: zij met haar technisch inzicht en hij met zijn rijke fantasie.

Volledig scherm Amber en Arne © VTM

Collega’s Dries (29) en Killian (25)

Dries en Killian zijn collega’s bij een architectenbureau. Ze modelleren gebouwen voor hun werk en delen hun passie voor LEGO. Beiden namen ze deel aan de ‘LEGO Masters’-thuiswedstrijden en Dries eindigde daarbij op de eerste plaats. Killian bouwt meestal piraten, kastelen, steden en landschappen, Dries bouwt liever kleinere tafereeltjes met een leuke setting, vaak met veel fantasie. Allebei zijn ze creatief en proberen zo optimistisch mogelijk in het leven te staan. Bovendien hebben de twee ideale schoonzonen hebben een bijzonder fijn gevoel voor humor.

Volledig scherm Dries en Killian © VTM

Quote Straffer dan het eerste seizoen kan bijna niet, dacht ik. Maar oh jawel, de opdrachten zijn nog uitdagen­der, de creaties nog spectacu­lair­der, de duo’s nog ambitieu­zer. Kürt Rogiers, presentator

Die hard LEGO fans Jan (42) en Julien (25)

Jan en Julien zijn al 5 jaar lid van de LEGO-club en leerden elkaar daar kennen. Julien is elke dag met LEGO bezig, het is de basis geweest van zijn carrière als architect. Hij heeft op technisch vlak meer ervaring dan Jan, maar hij is perfectionistisch en maakt de bouwwerkjes vaak opnieuw. Jan maakt het liefst karakters en huizen, zijn huis en zolder staan dan ook vol met sets. ‘LEGO Masters’ is voor hen een bijzondere en unieke kans en zich niet inschrijven, was geen optie.

Volledig scherm Jan en Julien © VTM

Koppel en Disney-fans Roy (33) en Thomas (29)

Roy en Thomas zijn al vier jaar een koppel. Roy is oorspronkelijk afkomstig uit Bergen-op-Zoom in Nederland maar is bij Thomas in België gaan wonen. Thomas bouwt al zijn hele leven met LEGO en gaat voor de technische hoogstandjes, Roy is de creatieveling. Het koppel heeft hun huis zelf gebouwd en houdt van theater en themaparken zoals Disney- en LEGO-land. Thomas werkt in de staalindustrie en is gespecialiseerd in het niet-standaardwerk zoals bruggen, architectonische hoogstandjes en rollercoasters. Roy is sinds kort projectleider bij een culturele instelling. Hij heeft snel ideeën en verhalen in zijn hoofd en Thomas komt altijd met de juiste bouwoplossing aandraven. Een combinatie die het samenwerken erg inspirerend maakt. Samen bouwen ze vooral gebouwen en nieuwe werelden, vaak met een knipoog naar Disney of andere attractieparken.

Volledig scherm Roy en Thomas © VTM

Docenten Ernesto (47) en Marco (32)

Ernesto en Marco zijn beiden leraar op een middelbare school, waar ze vaak met LEGO werken. Ernesto is leraar kunst en Marco geeft lessen wiskunde. Ernesto volgde een opleiding tot kunstenaar en hij brengt daarmee de creativiteit in de bouwwerken en werkt erg planmatig. Marco daarentegen heeft technisch ruimtelijk inzicht en werkt op een methodische manier. Zo vullen deze twee elkaar dus goed aan. “We vinden elkaar goed in wilde en grote ideeën die we uiteindelijk ook goed tot uitvoering kunnen brengen”, klinkt het.

Volledig scherm Ernesto en Marco © VTM

Vrienden Marcel (48) en Bibi (45)

Marcel en Bibi zijn al ruim 20 jaar goede vrienden. Marcel is digitaal strateeg en Bibi face-, body- en bellypainter, samen bedenken ze de meest creatieve ideeën. Bouwen met LEGO helpt Marcel af en toe te ontsnappen aan de digitale wereld. Tijdens het bouwen let hij meer op de technische kant van het bouwwerk, terwijl Bibi zich meer focust op de details, sfeer en kleur. Voor haar is LEGO het creëren van een mini fantasiewereld.

Volledig scherm Marcel en Bibi © VTM

Moeder en zoon Ine (48) en Oscar (20)

Mama Ine en zoon Oscar delen dezelfde passie: LEGO. Oscar studeert industrial design en Ine is strategisch adviseur afval en circulariteit bij een gemeente. Oscar houdt zich tijdens het bouwen meer bezig met de grotere lijnen en Ine verzint de kleine verhaaltjes daar omheen. In een kamer thuis staan alle LEGO-bouwwerken die door de jaren heen zijn verzameld en gebouwd. Ine vertelt dat zij en haar zoon soms verschillen maar dat ze elkaar ook goed aanvullen. “We beginnen vaak met een idee dat in het hoofd van Oscar zit en brainstormen dan samen verder op een onderwerp dat we op dat moment interessant vinden”, klinkt het.

Volledig scherm Ine en Oscar © VTM

Boezemvrienden René (33) en Douwe (32)

René en Douwe zijn beste vrienden sinds de basisschool. René is Creatief Strateeg bij een mediabureau en Douwe zoekt na het runnen van een bordspelwinkel met café weer een nieuwe uitdaging. Van kinds af aan zijn de twee grote liefhebbers van LEGO. Ze waren beiden gestopt met bouwen maar hebben 3 jaar geleden de draad weer opgepikt. Douwe is vooral handig en technisch met LEGO, René is meer creatief en kleurig als hij aan het bouwen is. Samen vormen ze een sterk koppel. “We bouwen graag samen puur voor plezier en vullen elkaar goed aan!”.

Volledig scherm Douwe en René © VTM

