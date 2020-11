Deze mensen vertrouwen op Karen Damen en Ruth Beeckmans om de liefde te vinden in ‘Cupido Ofzo’

Ruth Beeckmans en Karen Damen proberen acht enthousiaste, innemende en leuke mensen die verlangen naar liefde met een grote L - maar daarin worden gedwarsboomd door hun beperking of stoornis - te helpen bij hun zoektocht. Ze stippelen niet alleen dates op maat uit, maar zijn daarnaast ook de liefdevolle, supporterende en steunende compagnons de route.

“Ik vind het hartverwarmend en interessant om deze toppers op pad te zetten en te begeleiden in zoiets moois als de liefde”, aldus Karen Damen. “Iets wat voor niemand evident is maar voor hen écht niet. Ruth en ik organiseren in de eerste plaats een fijne ontmoeting en activiteit voor hen. Onze aanpak is bij iedereen uniek en op maat. Als wij op zijn minst al leuke ontmoetingen met leuke mensen voor hen kunnen regelen, zijn we al geslaagd in onze missie. En wie weet wat voor moois er nog uit voortvloeit!”

Zij schakelen de hulp in van Ruth en Karen:

Damon (26) - Autismespectrumstoornis

Volledig scherm Cupido Ofzo - Damon © RV

Damon uit Geraardsbergen werkt bij de Vlaamse Overheid en leest in z’n vrije tijd graag strips, luistert dan naar muziek of speelt minigolf of bowling. Omdat Damon een autismespectrumstoornis heeft, vindt hij het erg moeilijk om contact te leggen met andere mensen. Damon heeft nog nooit een relatie gehad, maar hij zou wel heel graag een vriendin hebben. Vandaar dat hij de hulp van Karen en Ruth heeft ingeschakeld.

Hanne (22) – Niet-aangeboren hersenletsel

Volledig scherm Cupido Ofzo - Hanne © RV

De West-Vlaamse Hanne - die samen met vier andere mensen met een beperking in een cohousingproject woont - was 12 jaar toen ze, met haar broertje achterop, met een quad tegen een elektriciteitspaal botste. Haar broer bleef ongedeerd, maar Hanne liep een ernstig hersenletsel op. Ondanks een intensieve revalidatie blijft ze tot op heden deels verlamd aan haar linkerkant en gaan haar denken en praten langzamer. Bij het stappen voelt ze zich zekerder wanneer ze haar rollator gebruikt. Toch staat Hanne positief en nuchter in het leven. Ze leest en schrijft graag teksten op haar blog. Vaak gaat dat over de liefde, maar haar mister right is ze nog niet tegengekomen.

Bram (36) - Autismespectrumstoornis

Volledig scherm Cupido Ofzo - Bram © RV

De rustige Bram - die een woning deelt met enkele andere mensen met autisme - werkt als vrijwilliger in een woonzorgcentrum en speelt basket, drumt en luistert graag muziek. Bram heeft al twee relaties gehad, maar echt daten deed hij nog nooit. Omdat hij dan ook geen enkel idee heeft hoe hij eraan moet beginnen, heeft hij de hulp van Ruth en Karen ingeschakeld.

Michela (24) - Licht verstandelijke beperking en hemiplegie

Volledig scherm Cupido Ofzo - Michela © RV

Michela werd geboren in Burundi en op haar zesde geadopteerd door haar Belgische moeder. Sindsdien vormt ze samen met haar mama en grote broer een hecht gezinnetje in Sint-Denijs-Westrem. Michela heeft een licht verstandelijke beperking en hemiplegie, een verlamming aan haar linkerhand. Dit belet haar niet om met een grote glimlach in het leven te staan. Ze speelt basket en zou dit jaar normaal gezien voor de zesde keer meedoen aan de Special Olympics. Doorheen de week werkt ze in een woonzorgcentrum. Na enkele mislukte relaties is Michela op zoek naar iemand die betrouwbaar en eerlijk is.

Laurens (31) - Syndroom van Down

Volledig scherm Cupido Ofzo - Laurens © RV

Laurens heeft het syndroom van Down en woont in Harelbeke op een zorgboerderij. Laurens is een bezige bij: hij werkt op verschillende plaatsen en sport veel. Hij houdt daarnaast ook van dieren en dansspelletjes op de Wii. Laurens is nog nooit verliefd geweest, maar is er wel van overtuigd dat de liefde het mooiste is dat er is. Hij zou het dan ook graag eens willen meemaken.

Stijn (25) - Autismespectrumstoornis / licht verstandelijke beperking

Volledig scherm Cupido Ofzo - Stijn © RV

Stijn - die werkt als inpakker en ober - woont samen met zijn ouders in Landen. Hij heeft een zwak voor alles wat te maken heeft met klassieke muziek, opera en chique kostuums, liefst die uit het Victoriaanse tijdperk. Deze gentleman omschrijft zichzelf als lief, attent, grappig en sportief. Dit jaar zou hij normaal gezien voor de eerste keer deel hebben genomen aan de Special Olympics in de disciplines kogelstoten en 100 meter. Stijn kent dan wel wat meisjes, een echt liefje heeft hij nog niet gehad.

Julia Luna (21) - DCD/lichte vorm van autisme

Volledig scherm Cupido Ofzo - Julia Luna © RV

Julia - die lijdt aan een lichte vorm van autisme en DCD, een ontwikkelingsstoornis waarbij de coördinatie van bewegingen moeilijker verloopt - is een stralende en pittige meid die weet wat ze wil en vooral ook wat ze niét wil. Julia houdt van acteren, dansen, babbelen, met de tandem rondrijden en zowat alles wat avontuurlijk is. Doorheen de week zit ze op school, waar ze één dag per week in de kleuterklas de kleuterjuf mee ondersteunt. Op zondag trekt ze naar de jeugdbeweging. Julia heeft het lang erg moeilijk gehad om haar beperkingen te aanvaarden, maar ondertussen is dat wel het geval en staat ze tevreden in het leven. Al zou ze daar graag nog een vriendje aan toevoegen...

Vincent (24) – Autismespectrumstoornis

Volledig scherm Cupido Ofzo - Vincent © RV

Vincent werkt in een fietsenatelier en omschrijft zichzelf als een vrolijke jongeman, die niet voor een grapje of plagerijtje verlegen zit. Vincent weet nog maar een dik jaar dat hij autismespectrumstoornis heeft en is nog volop aan het uitzoeken wat dat precies voor hem betekent. Vincent had in het verleden al eens een relatie maar die is na een tijdje afgesprongen. Na twee jaar windstilte op liefdesvlak is hij klaar om iemand te leren kennen.